Nekrolog: Henning Ødegaarden

Henning Ødegaarden ble født 20. april 1948 og døde 14. oktober i år. Han ble således bare 70 år gammel. Med Hennings altfor tidlige bortgang har Brevik Rotary Klubb mistet et medlem med lang fartstid og uvanlig stor innsatsvilje og deltagelse i vårt humanitære arbeid i Litauen. Ja, vi kan vel si at det var Henning som fikk oss engasjert i hjelpearbeidet i det frie Litauen etter at sovjetrusserne trakk seg ut av landet i 1992.

Henning drev et av landets eldste rutebilselskap, en familiebedrift som etter hvert er blitt nedlagt. Takket være Hennings kjennskap til rutebilbransjen her til lands fraktet han selv eller fikk fraktet over 100 rutebusser til byen Pasvalys. Bussene var alltid fylte til bredden av klær, sportsartikler, andre fornødenheter og gaver når de satte kursen østover.

Både i Brevik Rotary Klubb og hjelpeorganisasjonen «Venner av Pasvalys» var Henning pådriver og et aktivt medlem. I sistnevnte organisasjon var han formann i rundt 15 år. Henning ble av vår klubb tildelt Paul Harris Fellow-medaljen, Rotaryforeningens høyeste orden, for å ha utført ekstra stort humanitært arbeid. Han ble også utnevnt til æresborger av Pasvalys. Det ble lest et rekviem for ham i en kirke i byen søndag 21. oktober.

Ved sin bortgang var Henning allerede i gang med et nytt bistandsprosjekt. Det prosjektet vil selvsagt klubben videreføre og om mulig knytte opp mot hans navn. Vi kan ikke nevne alt arbeid Henning nedla for Litauen – til det er listen for lang. At Henning var syk i de senere år, visste vi alle. Fra han var et aktivt, engasjert medlem og frem til hans bortgang gikk det kun få måneder. Det gikk så altfor hurtig da slutten nærmet seg. Vi vil på denne måten hedre og takke Henning for stor og selvoppofrende innsats.