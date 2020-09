Nekrolog: Ralph Ditlef Kolnes

Av Einar Aadland og Jan Oskar Utnem

Nekrolog

Vi kjenner hverandre gjennom fragmenter, som biter i en mosaikk. Ralph var en svært fascinerende og sammensatt personlighet, som det var godt å være sammen med. Han overrasket, utfordret og ga fargerike impulser som beriket ethvert samvær.

Etter kort tids sykeleie døde Ralph Kolnes 19. september. Han ble født som misjonærbarn i Hunan i Kina i 1937. Han mistet sin mor tidlig og fulgte sin far og søsken hjem til Stavanger. Ralph var en urolig sjel som fant seg dårlig til rette i den veletablerte bedehusverdenen han vendte hjem til. Hele hans liv var en pilegrimsferd hvor han overalt lette etter ham som ga oss et liv å leve.

Han vokste opp i byen med det store neonlyset som forkynte: JESUS – VERDENS LYS. Ralph skriver: «Et vinddrag over Breiavatnet kunne få ordene til å skjelve på den mørke vannflaten. Et øyeblikk gikk de i oppløsning og ble visket ut. For så å komme igjen: Lys og skygge. Vekslende, ustabilt, sammenfiltret.» Som urolig 17-åring dro han til sjøs, bort fra det hele. Men, slik han selv formulerte det, «som ungdom indoktrinert av et religiøst gettomiljø, var jeg så å si forhåndsdømt til en livslang karriere fylt av religiøse anfektelser». Han ba og bannet, trodde og tvilte – og begynte på Menighetsfakultetet.

Ralph ble prest ved Lovisenberg sykehus i 1970, deretter høyskolelektor ved Diakonhjemmet høgskole. På 1990-tallet ble han sogneprest i Uranienborg kirke. Han skrev en fagbok om religionspsykologi, fire romaner, to essaysamlinger, selvbiografien Skjulte rom, salmer og en messe. Fagteologien var han kritisk til; for Ralph var hellige handlinger, kunst og estetikk like viktige språkuttrykk som det talte ord.

Vi er mange som har mye å takke Ralph for. Sommerhuset på Skåtøy var alltid åpent, og sammen med Ralph og Bjørg var det alvor og humor i skjønn blanding. Vi tenker på familien og sørger med dem.