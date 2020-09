Nekrolog: Ingeborg Okkenhaug

Av Eli Lunnan og Erling Okkenhaug

Nekrolog

12 minutter siden

11. september gikk Ingeborg Okkenhaug ut av tiden, 90 år gammel.

Som tolvåring mistet hun faren. Med det var hun nært knyttet til sin mor Nora. Hun vokste opp i Hasselvika ved Trondheimsfjorden og Frol ved Levanger. Etter gode ungdomsår i Stjørdal flyttet Ingeborg til Trondheim. Senere flyttet hun til Oslo, hvor hun ble boende resten av livet. Ingeborg hadde lidenskap for lokalhistorie. Hun var aktiv i Sagene Torshov historielag. På egen hånd arrangerte hun vandringer med familie og venner i lokalmiljøet. Hennes utallige opplevelsesturer fra os til os langs Akerselva ble legendariske. Det var derfor så hyggelig at hun på Paulus sykehjem fikk sine siste dager i et rom med vindu mot elven som hun elsket.

I Oslo jobbet hun først som apotektekniker på Nordstjernen Apotek i Stortingsgaten. I 1971 ble hun ansatt på apoteket ved Ullevål sykehus. Der virket hun frem til hun ble pensjonist. Hun fikk i mange år ansvar som personalsekretær, og hun satt blant annet i arbeidsmiljø- og samarbeidsutvalget. Kolleger kan fortelle at Ingeborg var godt likt på arbeidsplassen. Hun hadde en behagelig og omsorgsfull tone overfor kundene. På Ullevål ble hun involvert i planlegging av den nye apotekfløyen.

Ingeborg var ugift og aktiv medlem i Ensliges Landsforbund. Hun var en ivrig konsertgjenger og hadde særlig stor glede av sitt mangeårige abonnementet i Oslo-Filharmonien. Også innen teater, historie og byutvikling var hun kulturelt interessert utover det vanlige. Det førte til utallige besøk i Italia, blant annet på ekskursjonene til arkitekten Tore Brantenberg.

Ingeborg hadde stil. Hun var høyreist, oppmerksom og dannet. Vi lyser fred over våre foreldres kusine og kjære slektning.