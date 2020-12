Pålin Li

Nekrolog

Nå nettopp

Pålin Li ble født i Highgate i Nord-London 28. mars 1925. Under blitzen lærte hun seg norsk i et tilfluktsrom i hagen. Faren mente det var lurt å bruke tiden under de tyske bomberaidene til noe nyttig.

Som tenåring ble hun oppdaget av en norsk offiser og ansatt ved Norges militære hovedkvarter. Da general Oscar Strugstad som adjutant fulgte kronprins Olav over til den første 17. mai-feiringen etter frigjøringen, beordret han sin sekretær med. Hun skal ha vært den første kvinnen i norsk uniform etter krigen.

Sin ektemann, senere distriktslege i Ringsaker Jon Rikard Li, møtte hun i trappen ned til Londons undergrunn under en flyalarm i 1944. De norske uniformene førte dem sammen. Til hans overraskelse var jenta engelsk. De giftet seg i 1945. Slik ble Pauline Leopold til Pålin Li. De fikk fire døtre. Som enke bosatte hun seg i Mesnali, der en av døtrene driver senter for islandshester.

Til det siste var Pålin Li et sjeldent skapende menneske. Det fantes knapt grenser for hennes kreativitet. I sitt vesle verksted tryllet hun frem de mest fantasifulle skapninger. Særlig folkeeventyrenes troll sto henne nær. Under Lillehammer-OL fylte hun en hel trollhall med sine venner. Ingen serieproduksjon, takk.

Men Pålin Li var ikke engelsk for ingenting. Hennes fingre var grønnere enn på folk flest på hennes kanter. I sin hage oppunder Ringsakerfjellet tryllet hun frem kjente så vel som eksotiske blomstervekster. Velvillig stilte hun opp med sin «knowhow».

Fredag 13. mars skulle visekorporalen fra London vært i audiens hos kong Harald. Slik gikk det ikke. Koronaen kom i veien. Det var synd for henne – men også for kongen! Hun hadde en gave klar til kong Harald – et troll som han kunne «ha på hytta si».

Pålin Li sovnet inn 25. november med sine nærmeste rundt seg – 95 år gammel.