Nekrolog: Rein Dammann

Av Torunn Nielsen, Tove Stub, Jens Nitter og Marit Øgar Aasbrenn

Nekrolog

Nå nettopp

Rein var en eventyrer og drømmer, men verden trenger sånne mennesker, og vi trengte Rein.

Høsten 1975 møttes ungdommer fra hele landet i Rauland for å gå på folkehøyskole. Rein Dammann ble raskt et naturlig midtpunkt; han var blid og omgjengelig og en ettertraktet dansepartner. Rein fulgte kurset i økologi og bygdenæringer. Møtet med den norske fjellbonden ble viktig for ham. Fremtiden i våre hender var nystartet, og Rein delte sin far Eriks verdistandpunkt. På gårder i Rauland opplevde han hvordan naturen og ressursene ble utnyttet på en bærekraftig måte, helt etter hans egne idealer.

Rein ønsket ikke noe A4-liv. Som 20-åring dro han til Alaska, livnærte seg som hundekjører og ble kjent med eskimoenes levesett. Dette oppholdet og et langt opphold senere preget Reins liv sterkt. Han bygde opp Villmarksleiren i Sørum med kona Heidi. Der formidlet Rein eskimoenes levesett og tanker om å dele ressurser, mat og kunnskap.

Raulandsgjengen fortsatte å møtes, og vi ble kjent med Kristin, som Rein fikk mange gode år sammen med. Hun oppmuntret Rein til å gjennomføre ungdomsdrømmen og ro langs Helgelandskysten sommeren 2019.

Det er uforståelig at sterke, flotte Rein ikke lenger er blant oss. Han var så full av livsglede og optimisme, men han la ikke skjul på at livet hadde sine utfordringer. Han var åpen og gjorde det lett for andre å være åpne. Hans møte med en tøff sykdom viste hvilket særegent menneske han var. Det blir et stort tomrom etter Rein, men han vil alltid være en del av Raulandsgjengen.

Rein døde 14. september, 63 år gammel.

Våre tanker går til Kristin, til Mikkel Narvaq og Dyre med familier, til Ragnhild og Erik og hele storfamilien.