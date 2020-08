Nekrolog: Tor Hovland

Av Per Sollien, Olav Kjetun og J. Ketil Steine

Nekrolog

Nå nettopp

10. august døde kommandørkaptein Tor Hovland, vel 85 år «ung». Tor var født i Bergen, og etter handelsgymnas fikk han jobb ved et skipsmeglerkontor der. Men først skulle han avtjene verneplikten. Da søkte han og ble tatt opp ved Befalsskolen for Kystartilleriet (BSKA), og lite visste han at dette skulle medføre mer enn 40 år i Forsvaret, med tjeneste fra sør til nord, fra vest til øst.

I 1968 tiltrådte han som instruktør ved BSKA, som da var tilbake på Oscarsborg festning etter å ha vært i Bergen. Hundrevis av befalselever minnes Tor: streng, men rettferdig; med temperament, men også med smilet på lur; alltid med glimt i øyet og et usvikelig godt humør!

Etter tjeneste i Trøndelag og Nord-Norge kom han tilbake til Drøbak i 1977. Han ledet Befalsskolen for Kystartilleriets øverste avdeling. I 1993 ble han høyt respektert sjef og kommandant.

Da Tor ble pensjonist i 1995, fortsatte han på den veien han startet på i 1955. Han var en «pasjonert KA-pensjonist». I boken Bli med til Oscarsborg øste han av sin kunnskap om festningens mer enn 100-årige historie frem mot hendelsene i april 1940, oppbyggingen av det moderne kystartilleriet etter krigen og omstillingen og nedleggelsen av kystartilleriet i 2004. Hans kamp for å bevare Oscarsborg festning for fremtiden – med museet, omvisningene og de mange opera- og musikkforestillingene – er forbilledlig. Som guide på Oscarsborg var han en smilende og vennlig nestor og mentor. Han formidlet historien på en fantastisk måte.

Våre tanker går til Tors familie. Vi takker Tor for alt han har betydd for Forsvaret og Kystartilleriet generelt – og Oscarsborg spesielt. På vegne av KA-kollegaer og venner i «Bakstykkekameratene» lyser vi fred over Tor Hovlands minne.