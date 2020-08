Nekrologer: Einar Høgetveit

Av Anstein Gjengedal og Tor-Aksel Busch

Vår venn og tidligere kollega Einar Høgetveit døde 10. august etter lang tids sykdom, og vi står fattigere tilbake. Einar var rikt utrustet. Cand.jur. og lisensiatgrad ga faglig tyngde i de ulike deler av jusen hvor han arbeidet, det være seg ved Institutt for fredsforskning, Samerettsutvalget, Økokrim eller i domstolene. Lavmælt, grundig og kunnskapsrik dekket han ulike felter med bred faglig interesse. Einar var en mann vi alle lyttet til.

Stor var vår glede da han takket ja til å bli førstestatsadvokat i Økokrim i 1991. Og Einar skuffet selvsagt ikke. Uten erfaring fra politiet eller påtalemyndigheten gikk han inn i rollen som teamleder. Utmerket ledet han flere store og viktige etterforskninger.

Etter tjeneste som assisterende sjef var han et selvsagt valg da lederoppgaven ved enheten ble ledig i 2000. For oss var det et lykkelig valg. Vi visste at Einar ville håndtere lederrollen med verdighet, innsikt, klokskap og fornuft. Ærlighet og hans unike evne til å lytte ble verdsatt av alle. Fortsatt lavmælt ledet han an. Einar hadde ingen ambisjon om å «ta alle». Med styrke formidlet han at Økokrims egentlige oppgave var å bidra til en passe dose avskrekking. Ett av hans mantra lød: Tror du ikke på allmennprevensjon, bør du ikke jobbe her hos oss. Etter påtalemyndigheten ble det Borgarting lagmannsrett – en naturlig karrierevei for en jurist av Einars kaliber.

En rettsliberaler har forlatt oss. Som leder av Straffelovkommisjonen sto han blant annet helt sentralt i en klok og forstandig prinsipputredning om store spørsmål.

Gleden og stoltheten over å ha arbeidet sammen med Einar og vært hans venn kan ingen ta fra oss. Vår tanker går til Vigdis, Erlend, Eirin og Tarjei med familier. Einar vil bli husket lenge av mange.

Av Anne Bryhn og Harald Pettersen, på vegne av venner fra Steinerskolen

Einar Høgetveit, vår gode venn, døde 10. august, 70 år gammel.

For cirka 35 år siden var vi fire foreldrepar som kom sammen på Steinerskolen på Hovseter. Vi var ukjente for hverandre, men hadde barn i samme førsteklasse. I de kommende årene skapte vi åtte et grunnleggende samhold og vennskap som har vart helt til i dag.

Vi fortsatte å ha omgang også etter at barna forlot redet. Det var noe med oss voksne som stemte, det var en gjensidighet i forståelsen av både fortid, nåtid og fremtid, det var tankeflukt og humor. På reiser i inn- og til utland og i sosiale sammenkomster har vi flettet våre liv sammen i en harmonisk sfære av ettertenksomhet og livfulle diskusjoner. Einar var en sentral og viktig del av denne opprinnelige oktetten, som for øvrig er blitt utvidet. Og nå er han død.

Einar hadde så mange talenter. For oss representerte han en stoisk ro, en besindighet og fornuft. Og en befriende og avvæpnende latter når argumentene fra oss andre kanskje ikke var i overensstemmelse med hans juridiske ståsted. Men du verden, for en hjelpende og forståelsesfull mann han var når jusens irrganger kunne bli vanskelig for oss andre. Einars kloke innspill og musikalitet, ofte servert med et klingende pianospill, fikk oss til å nyte samværet med ham på en helt spesiell måte.

Einars respekt for andre mennesker kom også til uttrykk i hans interesse og omsorg for Vigdis, barn og barnebarn. Under hans nå etter hvert langvarige sykdom ble dette tydelig gjensidig gjengjeldt.

Tankene våre har vært mye hos Vigdis og Einar, særlig i denne siste tiden med store sykdomspåkjenninger. Vår omtanke for Vigdis blir ikke mindre nå fremover. Både til henne, Erlend, Eirin og Tarjei er det knyttet uløselige bånd.

Vi lyser fred over Einars minne!