Nekrolog: Jenny Lippestad

Av Finn Stoveland

30. juli døde Jenny Lippestad, tre dager før hun ville fylt 86 år. Jenny Lippestad la ned 31 år av sin arbeidsinnsats i Aftenposten, fra 1970 til 2001.

Jenny var en meget solid journalist i Aftenposten. Hun var først og fremst avisens hovedmedarbeider på skole- og utdanningsspørsmål. Derfor fikk hun en sentral posisjon hos meg og mine kolleger i Skoleforum (Norsk Lektorlag) og Skolefokus (Lærerforbundet). Min redaksjon hadde skole- og skolepolitikk som vårt hovedområde. Jeg møtte henne på mange landsmøter og konferanser som avisens utsendte. Hun var alltid vel forberedt og korrekt i sine fyldige, journalistiske tilbakemeldinger til avisens lesere.

I 1984 ble Jonasprisen opprettet. Navnet fikk den fra Jens Bjørneboes roman Jonas, en brannfakkel om behandlingen av elever som faller utenfor. Prisvinneren skal ha «medvirket til å skape et romsligere og mer tolerant samfunn, hvor menneskelig variasjon og personlige særtrekk vurderes som en berikelse og ikke som et problem».

Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Denne prisen fikk Jenny Lippestad allerede i 1992. Slik kom hun i selskap med blant annet Johann Olav Koss, Margreth Olin, Lars Monsen, Wenche Foss, Ingvar Ambjørnsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold, Kjersti Horn og Marte Wexelsen Goksøyr og Leo Ajkic.

Jenny Lippestad var opptatt av aktuelle spørsmål helt til sin siste dag. Hun var for eksempel glødende motstander av å rive Y-blokken.

Med Jenny Lippestad har vi mistet en av våre fremtredende kvinnelige journalister. Om menn heter det at han var en «gentleman of the press». Om Jenny kan vi trygt si at hun var en «gentle woman of the press»