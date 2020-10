Nekrolog: Otto H. Fritzner

Av Pelle Monsen og Even Ulving, på vegne av vennene

Vår gode venn Otto gikk bort 11. september. Han sovnet inn med masse kjærlighet rundt seg, tre dager før 79-årsdagen. Det er sårt og vemodig. Han kjempet som en løve mot sykdom de siste ti årene av sitt liv. Vårt vennskap begynte i på skipslinjen på NTH i 1961 og varte livet ut.

Otto vokste opp i en akademisk familie på Frogner. Fra sine besteforeldre overtok han fjellgården Kjøren i Uvdal. Der var han mye, og hans interesse for jakt, fiske og friluftsliv ble skapt. Otto var livsbegjærende i all sin ferd: som fagmenneske og bedriftsleder, på jakt og fiske, og ikke minst som familiemann.

Han jobbet i Det Norske Veritas, med stasjonering i Japan og Hongkong. Han var teknisk direktør, først i Gill Johannesens Rederi og så hos Kristian Gerhard Jebsen. Fra Bergen gikk veien videre til sjef for Columbia Ship Management på Kypros. Derfra ble han bedt om å lede Stolt-Nielsens betydelige shippingvirksomhet. Otto var også styreformann i Steamship Mutual, en av verdens største P & I skipsforsikringsklubber.

Otto høstet anerkjennelse world wide for sin analytiske tilnærming, store arbeidskapasitet og gode sosiale evner. Han hadde en spesiell evne til å gjøre mennesker rundt seg trygge og bedre: familien, medarbeidere og venner.

For oss var Otto først og fremst venn i ordets rette betydning. Otto fant alltid tid til vennene. Han hadde en drøm om pensjonisttilværelse i Frankrike. Der restaurerte han et middelalderslott med kjærlighet og imponerende sans for detaljer. Gjestfritt tok han imot sin store familie og venner med raushet og omsorg.

Våre tanker og medfølelse går til hans familie, som har mistet en viktig bærebjelke.

Vi lyser fred over hans gode minne.