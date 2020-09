Nekrolog: Karl Kristian Stenhagen

Av Kari Monsen og Eilif Holte, Aslaug og Haktor Øvrevik

Nekrolog

7 minutter siden

Karl Kristian Stenhagen gikk ut av tiden 18. september, 74 år gammel. Karl sovnet stille inn med sine nærmeste ved sin side etter en nådeløs kamp mot kreften. Tilbake står familien og venner i stor sorg, men også med mange gode minner fra hans rike liv.

Karl kom fra en sjømannsslekt med lange tradisjoner, og han var sterkt knyttet til og stolt av sitt opphav på Hisøy ved Arendal. Han giftet seg med sin ungdomskjæreste Lillann, og sammen skapte de en stor familie med barn og barnebarn og dertil en stor venneflokk.

Etter en kortere shippingutdannelse og læretid i London og Paris ble Karl en betrodd medarbeider til markante skikkelser som Hilmar Reksten og Sigvald Bergesen dy. Han nøt stor tillit og fikk tidlig ansvar for store oppgaver. Hele verden ble arena for hans befraktervirksomhet, som også inkluderte et par års opphold i Kuwait for ham og hans familie. Etter at han gikk av med pensjon, ble han fanget av eiendomsmegling og skapte også der meget gode resultater.

Også på fritiden var Karl en fysisk aktiv person, som hadde stor glede av sykkelturer, seilturer og fotturer, illustrert ved hans bestigning av Kilimanjaro for bare et par år siden.

De mange venner satte alltid pris på Lillann og Karls omfattende gjestfrihet og omtanke. Mange gode historier og mye klokskap ble bragt til torvs i samvær med dem, både i Oslo og på deres vakre familiested på Tromøya.

Karl hadde et spesielt humoristisk talent og et lyst sinn. Det gjorde samværet med ham til en sann fornøyelse. Han tok sin skjebne med stor verdighet, og beholdt evnen til en god replikk helt til det siste.

Våre tanker går nå til hans kjære Lillann og barna Kari Kristina, Anders og Michael og de mange barnebarna som alle elsket sin gode og fornøyelige bestefar.