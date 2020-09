Nekrologer: Ragnar Holen

Nekrolog

8 minutter siden

Av Bent Kvalvik

Skuespilleren Ragnar Holen døde 27. august, 87 år gammel.

Han kom fra Bergen, og som sønn av en aktet gymnasrektor var det naturlig at han orienterte seg mot akademia. Han var i full gang med filologiske studier da han kom inn på Statens Teaterskole i 1956.

I 1958 debuterte han på Nationaltheatret i Te og sympati. Etter tre år ved landets hovedscene valgte han å gjøre ferdig sin cand.mag.-grad med fagkretsen norsk, fransk og engelsk. Deretter ble det et par år som dramaturg i Fjernsynsteatret og et registudieopphold i USA, før han kom til Rogaland Teater i 1966. Der skulle han bli en trygg, bærende søyle i skuespillerensemblet gjennom 40 år og godt over 100 roller, like hjemmehørende i alle dramatiske sjangere. Han huskes med glede i Ibsen-roller som rektor Kroll, byfogd Stockmann og Vilhelm Foldal, i livfulle farse- og lystspillroller og i operette- og musikalroller.

Han ble også en klok instruktør, gjerne av komedier som Kaktusblomsten og Doktor mot sin vilje, men han hadde også et umiddelbart instinkt for det absurde teater. Han regisserte Pinters Vaktmesteren og hadde sentrale roller i Mens vi venter på Godot og Krapps siste spole. Innimellom sin høye arbeidsfrekvens på Rogaland Teater fikk han også tid til gjesteopphold på Trøndelag Teater og Den Nationale Scene, og han underviste på Stavanger lærerskole.

Særskilt gripende var hans avskjedsrolle som fast ansatt i 2003, i Et kyss til. Ilse Kramm og han spilte et gammelt ektepar som bestemte seg for å dø sammen, da de ikke kunne tenke seg å skilles ad.

Selv ble Ragnar Holen enkemann for to år siden, etter 60 års ekteskap. Han etterlater seg en sønn og tre barnebarn. Det er et godt ansikt og en varm personlighet som har tatt farvel.

Av Grethe Seliussen

Det var med sorg jeg mottok budskapet om at skuespiller Ragnar Holen døde på Lilleborg helsehus torsdag 27. august, der han var innlagt midlertidig for utredning. Ragnar ble 87 år gammel. Han var enkemann, etter at han mistet sin kjære hustru, Gunvor, som også var min gode venninne, høsten 2018. Så sent som 14. juli var Ragnar og jeg sammen på kino og tok en matbit etterpå. Vi hadde en givende samtale.

Ragnar var et usedvanlig levende menneske, interessert i andre og opptatt av alt som skjedde både med familie og venner, i nyheter, politikk og kunst. Han var født i Bergen, han var et rikt utrustet menneske med en god bakgrunn og utdanning. Først studerte han litteratur og språk. Vi ble kjent på Statens Teaterhøyskole. Senere studerte han teater og fjernsyn ved University of Minnesota.

Som skuespiller hadde han praksis fra flere teatre, men Rogaland Teater ble hans hovedarena. I en mannsalder dekket han alle typer roller, både store og små – også etter at han ble pensjonist. Han var også en høyt skattet pedagog på Lærerhøyskolen i Stavanger. I mange år underviste han i fagene stemmebruk og drama. Han skrev også en lærebok. Ragnar spilte i flere filmer, og nå sist etter at han var flyttet til Oslo, spilte han i TV-serien Jul i Blodfjell. I spillefilmen Askeladden i Soria Moria slott fra 2019 var han den syvende far i huset.

Ragnar vil bli savnet. Han vil bli minnet med varme og dyp takknemlighet for godt vennskap.