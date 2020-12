Berit Moxness

Nekrolog

Berit Moxness døde den 23. november, 62 år gammel. I 37 år hadde hun Stortinget som arbeidsplass, fra 1996 i stortingssekretariatet. Hvis noen kan karakteriseres som et fast punkt i Stortingets administrasjon, så var det Berit. Var vi i tvil om hvordan noe skulle gjøres, sa vi ofte: Vi spør Berit. Og hun hadde svaret – enten i hodet eller i sine permer.

Berits arbeidsoppgaver var særlig knyttet til formalia ved Stortingets møter, blant annet innkalling av vararepresentanter. Endringer kunne skje på kort varsel, og Berit sparte seg ikke. Det ble mange lange kvelder. Feil og unøyaktigheter i det som ble levert, kunne ikke og skulle ikke forekomme. Og for mange av vararepresentantene var Berit den første de møtte og kunne få gode råd om de praktiske sider ved Stortingets arbeid.

Berit hadde en usvikelig lojalitet til Stortinget og til at de ansattes oppgave var å legge forholdene til rette for at representantene kunne ivareta sin parlamentariske og konstitusjonelle oppgave. Etter hvert nytt stortingsvalg sørget Berit for mye av det papirarbeidet som er nødvendig før et nytt storting kunne tre sammen.

Også i forbindelse med Stortingets åpning hadde Berit en sentral funksjon. Hun visste alt som skulle gjøres, og det ga trygghet til oss andre: På slike dager skulle Stortinget skinne.

Berit var også en meget god kollega og venn. Hun var den som kom med hjemmebakte lussekatter i en travel budsjettinnspurt!

I september i fjor fikk hun diagnosen ALS og måtte gjennom et smertefullt sykeleie. Men helt til det siste var hun interessert i det som skjedde på Stortinget. Berit reiste seg et minne som det er trygt og godt å arbeide videre etter.

Våre tanker går til barna Ola Marius og Maria og barnebarn.