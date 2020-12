Fred Ihle

Nekrolog

Vi mottok den triste beskjeden om Fred Ihles bortgang med sjokk og sorg. Han gikk bort den 17. november.

Fred ble 61 år. Han hadde hele sin yrkeskarriere i linjeagentur- og spedisjonsbransjen, og hele 33 år av karrieren i Hevold Shipping AS. Han vil bli husket som en fantastisk leder, kollega, mentor og venn av alle ansatte i Hevold Shipping AS og Hevold Group AS.

Fred begynte sin yrkeskarriere i Skandinavisk Bilspedition AS. Han arbeidet som representant for det amerikanske containerrederiet Sea-Land Services Inc.

I 1988 begynte Fred i Hevold Shipping AS som blant annet representerte det tyske rederiet Hapag-Lloyd AG. Her tok han etterhvert over avdelingsansvaret for denne aktiviteten. Innen containershipping var Fred høyt respektert fra alle hold. Det være seg fra kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter for sin kunnskap, ærlighet og væremåte. Han var direkte og ærlig i sine kommentarer og kunne for noen oppfattes som krass. Men han var samtidig en meget omgjengelig og alltid godt likt leder.

Han arbeidet strategisk og langsiktig for å bygge nye relasjoner og kundeforhold for agenturet, og han var svært engasjert og motivert for nye utfordringer. Han hadde en evne til å se sine medarbeidere og løfte frem talenter.

Freds brennende interesse for fotball, håndball og travsport har sammen med likesinnede kolleger skapt mange interessante diskusjoner og veddemål. Uansett utfall satt smilet alltid løst.

For styret og kolleger vil Fred for alltid være savnet, både for den han var og det han betydde for oss alle sammen. En høyt ansett person innen oversjøisk containertransport er gått bort.