Synnøve Merethe Jensen

Av Bodil Sødal, Mariahuset

Nekrolog

Nå nettopp

Synnøve døde 21. oktober, 54 år gammel.

Et minne fra flere år tilbake, et av så mange: Vi er i vår lille kirke i kjelleren. Vi feirer messe. Synnøve sitter sammensunket på gulvet sammen med oss. Mens presten sier sine liturgiske ord, griper Synnøve hånden min og løfter den langsomt opp. Hun vil reise seg. Hodet, som kunne virke så tungt, løfter seg langsomt. Øynene og hele ansiktet sier at nå vil hun danse. Hun får med litt støtte bena opp under seg. Hodet og hele kroppen kommer inn i sin indre rytme sammen med prestens ord og etter hvert alles sang. Hun åpner rommet for oss. Så vakker hun er!

Livet er stort.

Synnøve hadde en helt egen evne til å berøre mennesker på dypet.

Spennet mellom den medfødte utsattheten og sårbarheten og det store registeret av livsuttrykk traff oss der vi kanskje sjelden treffes. Utrykket i de blinde øynene, som alltid talte til oss, pusten, lydene, den enorme gleden og latteren, sinnet, trampene og rytmiske bank – alt talte og var i dialog. Den sterke hånden som kunne gripe, holde om og lage tegn. Føttene hun brukte, med det de hadde av muligheter for å utrykke seg.

Synnøve var en forunderlig helhet av kommunikasjon, livsytringer og vennskap. Og hun var lyttende. Hun lyttet med hele seg. Hun var et musisk menneske. Et dansende menneske så lenge hun hadde kraft til å danse. Og dansen fortsatte, selv om bena ikke kunne bære henne.

Hun hadde mange perioder av alvorlig sykdom. Men hun reiste seg igjen og igjen. Hun hadde lyst til å leve! Hun fikk mange venner. Mange vil si at Synnøve er av de næreste menneskene. Hva gir ikke dette av et enormt håp og takknemlighet?

Takk, kjære Synnøve, kjære livskamerat gjennom 43 år. Tomrommet og sorgen er enormt. Men alt du har gitt, vil leve videre.