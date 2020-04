Denne påsken mistet vi en ekte hederskvinne. Lita Deinboll Jenssen gikk ut av tiden, men hun etterlater seg tydelige spor.

Lita ble født den 15. juli 1924. Lillesøster til tross, Lita måtte fort bli voksen da krigen kom til Norge og Orkdal. Under sabotasjeaksjonene mot Thamshavnbanen var Lita avgjørende i flere lange krigsår. Presset og prøvelsene fremstår i dag nærmest ubegripelige. I sin egen bok Bombing eller sabotasje (1997) forteller hun om sin dramatiske flukt over vinterfjellet sammen med sin far til Sverige i 1943. I lomma bar 18-åringen en gift-ampull som hun var klar til å svelge dersom de ble tatt av tyskerne.