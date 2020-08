Nekrolog: Tor Bach

Av Snorre Valen

Tor Bach er død, 55 år gammel. Tor var en stor humanist og en kjempe i norsk antirasistisk arbeid, især i kampen mot høyreekstremisme. Han var virksom i en rekke magasiner og tidsskrifter som Monitor og Utrop og var en periode redaktør for Vepsen.

Mange kjenner Tor fra arbeidet hans for sosialklienters rettigheter. Andre ble kjent med Tor gjennom arbeidet han gjorde i WildX, integreringsprosjektet til Norges jeger- og fiskeforbund. Utallige minoritetsungdommer lærte å elske friluftsliv og jakt gjennom prosjektet.

Tor var svært belest og hadde en elegant væremåte og språkføring som han skjulte godt bak en brumlete stemme og en lang rekke uflidde selvportretter fra naturen, gjerne med børsa og bikkja.

Tor var spesielt opptatt av kampen mot antisemittisme, og få kunne like klart som ham forklare hvordan vold var en uunngåelig følge av rasisme og høyreekstremisme. Han vek aldri fra sin alltid like klare overbevisning om at rasisme må forstås som noe ekte og livsfarlig. Ingen kunne som Tor konfrontere den toleransen meningseliten ofte har for ekstreme ytringer som ikke rammer dem selv.

Tor var modig. Flere ganger utsatte han seg selv for fare i arbeidet med å kartlegge og opplyse om norske høyreekstreme miljøer. Han infiltrerte nynazistiske miljøer og drev gravende journalistikk om ekstremister. Han var alltid årvåken og varslet PST da islamister forsøkte å infiltrere integreringsprosjektet han arbeidet med.

Tor kunne felle harde dommer over sine motstandere. Det kostet ham nok venner, men han gjorde det uten å virke det minste selvopptatt eller pompøs. Og det var nok fordi han levde et uselvisk liv: Tor brukte nesten alt av sin tid på å hjelpe andre.

Tor måtte til slutt gi tapt for kreft. Men kampene han tok for andre, er det mange som vil ta videre til de er vunnet.