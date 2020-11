Jørgen Underthun

Av Liljan Smith Aandahl, Ola Johan Basmo og Claes Thorbjørn Næsheim

Nekrolog

Det var med stor sorg vi fikk vite at Jørgen ikke lenger er blant oss. Han døde 17. oktober, 71 år gammel. Vi visste jo at det kom til å gå slik. Han hadde vært alvorlig syk i flere år med Parkinsons sykdom.

Jørgen var et lyspunkt på så mange måter. Vi var alle studenter på Det odontologiske fakultet (Tannlegehøyskolen). Det var en fryd å sitte ved siden av Jørgen på labben. Der ble vi skolert i erstatning av tenner slik at våre pasienter skulle få nyte maten sin, men det at folk skulle bevare sine tenner, var jo hovedoppgaven. Jørgen var en trivelig medstudent, og han ble mer synlig i miljøet etter hvert.