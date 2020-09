Nekrolog: Harald Are Lund

Av Marius Lillelien og Cathinka Rondan, NRK

4. september gikk Harald Are Lund bort, 73 år gammel. Heldigvis for oss og musikken ga han nesten femti av de årene til NRKs lyttere.

Harald Are hørte Elvis, Litte Richard og Gene Vincent på Radio Luxembourg som barn. Så søkte han til jazzen for å utfordre ørene, før «The british invasion» tok ham på 60-tallet, med albumets fødsel som kunstform. Kjennetegnet for Harald Ares virke var at han fikk det sjangeroverskridende til å henge naturlig sammen.

Han begynte sin NRK-karriere i 1967 i Radioteateret. Men han var også med på å forme norsk rockhistorie som plateprodusent, blant annet for Junipher Green og Vømmøl Spellmannslag. Dette var gull verdt for NRK da han var konsertprodusent for musikkfestivaler i inn- og utland flere tiår senere.

Han ledet Barnas musikkstund før han tok over Platespiller'n i 1968. Han ville sørge for at samtidens største navn ble spilt. Jimi Hendrix, The Rolling Stones og The Doors var på kjøreplanen i hans første sending i 1968. Etter hvert som populærmusikk ble en sentral del av de fleste radiokanaler, så han det som sin oppgave å løfte frem musikk fra den dypeste undergrunnen. I mange år var han med på å utforme NRK P3s spillelister, for å gi lytterne det de likte, det de ikke visste de kunne like – og noe de hatet.

49 år som formidler av grensesprengende musikk på radio er nesten umulig å kopiere. Ingen andre 73-åringer hylles med eget program på NRK P3 når de går ut av tiden. Harald Are var tidløs og tro mot ungdomsopprørsradioen et halvt hundreår i strekk.

Vi er utrolig stolte over og takknemlige for å ha hatt Harald Are hos oss. Han var lidenskapelig til stede, med oppriktig formidlingsengasjement, for å utfordre det bestående og samtidig møte det nye. Han fortjener en helt egen lederplass på radioens musikkhimmel.