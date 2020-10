Nekrolog: Sigurd Sætran

Av Ole Sannes og Johan O. Asmundvaag

Nekrolog

Nå nettopp

Sigurd Sætran gikk bort 21. september. Han var født 9. februar 1920 i Meråker og ble således godt over 100 år. Sigurd hadde et aktivt og svært innholdsrikt liv.

Ved krigsutbruddet var han elev ved Befalsskolen for Ingeniørvåpnet. Skolen deltok i felttoget fra Hakadal til Gausdal. Han ble dekorert med deltagermedaljen med rosett. Under okkupasjonen fullførte han sin sivile utdannelse med artium og teknisk skole. Han ble uteksaminert fra Krigsskolen i 1947 og Militærhögskolan i Sverige i 1951.

Sigurd har en lang og imponerende karriere i Forsvaret, vesentlig i Ingeniørvåpnet. Han var blant annet sjef for Våpenskolen, avdelingssjef i Hærens Forsyningskommando og sjef for Trøndelag Ingeniørbataljon. Han ble utnevnt til oberst og sjef for Ingeniørregimentet i 1976. Som pensjonist jobbet han i flere år for Forsvarets Bygningstjeneste og som damkontrollør for Norsk Hydro.

Han gjorde en fenomenal innsats for revitalisering av Ingeniørvåpnets Soldatforening og er stor skyld i at den er så oppegående som den er i dag. Han var med på å stifte Forsvarets seniorforbund avd. Ingeniørvåpnet, den gang Ingeniørvåpnets pensjonistforening. På de årlige julebordene var han en av de siste som forlot dansegulvet. Han skrev flere sanger som fortsatt brukes ved festlige anledninger.

Ofte formidlet han livserfaringer og visdomsord til en lydhør forsamling på foreningenes sammenkomster. Han var også mangeårig formann i Tysklandsbrigadens Veteranforbunds lokalavdeling på Ringerike.

Han hadde glimt i øyet og en uforglemmelig fortellerglede. Sigurd var en omgjengelig og trivelig person. Han var lett å bli glad i. Han var en flott inspirator og veileder. Han vil bli dypt savnet som leder, kollega og venn. Vi minnes ham med stolthet.

Våre tanker går til barn, svigerbarn, barnebarn og øvrige familie.