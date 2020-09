Nekrolog: Tove Alfhild Pollan

Av Aage J. Reitan

Nekrolog

8 minutter siden

Tee var født 8. juli 1937 og døde 28. august, 83 år gammel.

Hun ga klar beskjed om at hun ville bli kalt Tee. Jeg møtte henne i 2010 på verkstedet til lyrikeren Erling Kittelsen. Tee foreleste gjerne i filosofiske, litterære, teologiske og psykologiske emner. Hun viste oss mange malerier hun hadde skapt. Når hun opptrådte på Kittelsenloftet, kunne vi kanskje få en lekse i norsk samfunnskritikk, betraktninger fra utenlandsopplevelser eller vare, selvskrevne dikt.

Tee var spesiell, hun forlangte at du lyttet godt. Hun ville ha albuerom og lys nok til å kunne formidle sitt stoff med eleganse. I dunkel belysning på Kittelsenloftet forlangte hun gjerne en lyskaster, slik at hvert ord på tettskrevne sider kunne formidles rett.

Tee var ellers en stillferdig dame. I litterære fora kunne man oppleve henne for åpen mikrofon på Litteraturhuset eller i Filosofisk Forum. En debattmotstander måtte være bevisst på at hun kunne se med sylskarpt blikk og prelle av fasettene hvis faktadokumentasjonen kunne avsløres som uriktig. Heldigvis holdt jeg meg innenfor hennes rettesnor, da var jeg trygg på at hun kunne nærme seg med et anerkjennende blikk og smil.

Traff man Tee på byen, gransket hun ansiktet før hun kunne finne noe gjenkjennende. Det hendte jeg traff henne på forskjellige kulturarrangementer, men det var fra verkstedet til Erling Kittelsen jeg husker henne best, alltid kledd i sort og med solbriller, selv på en hustrig vinterdag. Det var mange trapper opp til verkstedet i Kongens gate. Tok vi trappene samtidig, hendte det at jeg bar mappene og remediene hennes. Hva kunne kvelden by på – dikt, malerier eller et riss gjennom års samfunnskritikk?

Jeg er glad jeg ble kjent med Tee og fikk kaste et blikk gjennom mye av det hun skrev gjennom mange år.