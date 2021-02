Vi vil gi henne den plassen hun aldri våget å ta.

Nå er bassen, sangen og den lune humoren borte.

Cathrine Aabel Næsguthe døde 22. januar i år. Foto: Privat

Nekrolog

20. feb. 2021 14:30 Sist oppdatert nå nettopp

Av Kristin Elverhøy, Signe-Margrethe Tvinnereim og Åse Margrethe Hansen

Det er ikke lett å skrive minneord over et menneske som så til de grader har anstrengt seg for å gjøre seg usynlig, for ikke å ta plass i verden. Når vi likevel velger å gjøre det, er det fordi vi mener hun burde tatt plass og frimodig kunne vist frem hele seg. Slik ble det ikke. Det klarte hun ikke.