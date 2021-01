Nils Steen Egelien

30. des. 2020 09:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

I 1958 kalte daværende gardesjef den unge Fenrik Egelien inn på kontoret. Han fikk ordre om å etablere Norges beste jegertropp og en Gardemusikk som Kongen kunne være stolt av. I 1961 deltok de to troppene på esplanaden i Edinburgh foran flere tusen mennesker for første gang.

Major Nils Steen Egelien gikk bort 11. desember 2020. Han har betydd mye for mange, men kanskje mest for musikk- og drillkontingenten, dagens 3. gardekompani. Nils fulgte gardemusikken i flere tiår som troppssjef og kontingentsjef. Han utfordret sine under-, side- og overordnede med kreativitet, oppofrelse og holdning for at kontingenten skulle bli «steike bra!»

Hans karisma og glødende engasjement har i en årrekke vært en døråpner for H.M. Kongens Garde. Han var avgjørende for mulighetene kontigenten har hatt på flere historiske og viktige markeringer i utlandet, tattooer og seremonier, med en rekke kongelige, statsoverhoder og dignitærer. Også for anseelsen Kp3 har i dag. Hans implementerte holdninger, tradisjoner og engasjement sitter fortsatt i veggene i Garden.

Nils gikk av som sjef for vakt og parade i 1993. De senere år var han alltid til stede under markeringer i leir og holdt foredrag om gardens historie, skikk og bruk til tusenvis av kommende gardister. Han var en sentral skikkelse i etableringen av gardistforeninger, og hadde mange år som visepresident i Norges Gardistforbund.

Han var genuint interessert i folk og tok seg tid til den enkelte. Utallige sjokolader ble delt ut til gardister, som påskjønnelse eller trøst. Nils var en bauta som for alltid vil ha en spesiell plass i Gardens historie. Vi samles i sorgen over å ha mistet en av våre fremste. Våre tanker går til de etterlatte.

Mr. Garden, takk for tjenesten. En gang gardist, alltid gardist!