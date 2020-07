Nekrolog: Nils Einar Holm Fagerjord

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Nils Einar Holm Fagerjord døde 22. juni, 88 år gammel.

Nils viet store deler av sitt yrkesaktive liv til norsk avisdistribusjon. Han ble ansatt i Aftenposten 2. januar 1969 som inspektør i daværende utenbys inspeksjonsavdeling i distribusjonsseksjonen, og allerede tre år senere ble han forfremmet til sjefinspektør ved innenbys distribusjonsavdeling. Han var distribusjonssjef for områder utenfor Oslo og sjef for innenbysavdelingen, før han i 1979 overtok det totale ansvaret for Aftenpostens distribusjon. Den stillingen hadde han i 18 år. Han var driftssjef i distribusjonsavdelingen frem til han ble pensjonist i 1999.