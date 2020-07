Nekrolog: Peter Schreiner

Peter Schreiner gikk bort 29. mai, 89 år gammel, etter et langt, praktfullt liv i Blåstbortveien på Tåsen. Foreldrene hadde et hus med hage der, og som arkitekt sørget han for flere innslag på eiendommen. Han tegnet en fin, liten bygning som rommet hans kontor i andre etasje, med garasjen i front og et konferanserom ved inngangen nede, i grønne omgivelser. Et idyllisk sted.

Han bygde flere hytter, også for seg selv: først på Tjøme, så i Hemsedal. Han likte å samle venner på hyttene, og særlig på Tjøme hvor det var utsøkt sikt mot sjøen. Et betydelig innslag i selskapslivet var bridgeklubben Grisen. Hans bror Nikle var også med, og klubben møttes jevnlig på medspillernes steder. Det var uforglemmelige middager etter spillet. Jeg hadde den lykke å bli invitert som vikar, og jeg kjenner derfor kretsen godt.