Nekrolog: Jens Ivar Aasen

Nekrolog

Nå nettopp

Av Ole Briseid

Min venn Jens Ivar Aasen døde 30. august, 78 år gammel.

Han har vært feltprest i Vardø og deretter sogneprest i henholdsvis Andenes, Brandbu og Våle i Vestfold. Fra 1997 til 2009 var han fengselsprest i Ringerike fengsel.

Jeg traff Jens Ivar som en modig leder av Oslo Kristelige Studentlag på slutten av 60-tallet. Preget av 68-generasjonens ideer utfordret han Studentlagets konservative teologiske profil ved å planlegge et «teach-in» med kontroversielle temaer og forelesere. Han ville nå bredere ut med det kristne budskapet. Det var en stor skuffelse da opplegget ble torpedert av organisasjonens ledelse.

Som prest og som menneske hadde Jens Ivar en unik evne til å få kontakt med folk i alle aldre og samfunnslag. Han sørget med de sørgende og gledet seg med de glade. Han møtte alle med sitt åpne og ekte smil. Barne- og ungdomsarbeid sto hans hjerte nært. Hans kristne forkynnelse var sentral og direkte. Hans øyne kunne gnistre stygt mot urettferdighet i alle dets former, nasjonalt og internasjonalt. Særlig så han de marginaliserte og utsatte. Han var glødende opptatt av at de innsatte i fengslene ble behandlet med respekt og verdighet. Hans knallharde spill på fotballbanen og hans meritter som sykkelrytter, langdistanseløper og langrennsløper bare økte respekten for den folkelige presten.

Jens Ivars optimisme, pågangsmot, engasjement, åpenhet, ærlighet og omsorg for andre mennesker preget ham til det siste. De siste to årene av hans kamp mot kreften hadde vi mange og lange samtaler om livet og om døden. Han elsket livet, sin familie og sine venner til det siste. Selv er jeg dypt takknemlig for Jens Ivars trofaste vennskap. Mine tanker går til Irene og til hans tre barn Anne, Kathrine og David.

Av Inge Harsten, for Hornnesrussen 62

Jens Ivar Aasen døde søndag 30. august, 78 år gammel. Kreften avsluttet livet hans.

Fra 1958 til 1962 var vi elever sammen på Hornnes offentlege landsgymnas, i dag Setesdal vidaregåande skule. Ordet på fasaden: LANDSGYMNAS, minner om det som var. Setesdalsbanen var forbindelsen ut i verden, og for mange veien hjem. Evje kino, fem kilometer unna, var kulturtilbudet, og fru Tobiesens café, med Wurlitzer jukeboks, signaliserte at den nye tid var på vei. Cliff Richard sang, og han minnet oss om at det var nå vi var sterke, det var nå vi skulle nyte livet: Cause we may not be the young ones very long.

Det var en sårbar tid. Og en lykkelig tid. Vi var hybelboere og kom hjem i helgene med den smalsporede, med et lokomotiv som på en god dag klarte 40 kilometer i timen. Mindre når den sørlandske vinter forsinket hjemkomsten med timer.

Etter hvert ble reisene hjem færre. Vi fant ut av livet hjemmefra. I dette var Jens Ivar et nav i det sosiale liv, og et idrettslig forbilde. Det siste året var han en drivkraft for at noen av oss satset på en russetid som kristenruss, dro på misjonsturné på Sørlandet og samlet inn en pengegave til NMS. Resten av klassen hadde en tradisjonell russetid, uten at dette endret samholdet oss imellom. Vi er verdens beste venner, noe vi igjen erfarte, da vi feiret 55-årsjubileet. Etter artium skiltes våre veier. På jubileet for tre år siden fortalte han at fengselsprestjobben var verdens mest givende jobb

I dag tenker vi på Irene, barn, barnebarn og på de andre i Jens Ivars familie.