Nekrolog: Emil Didrichsen

Av Arne Kristian Steck, på vegne av klassekamerater ved Uranienborg folkeskole

I dag 12:00

Vår kjære og høyst respekterte klasseforstander Emil Didrichsen døde 5. juli, 88 år gammel. Han vil bli husket som vår ideelle læremester fra 1952 til 1958. Med en aldersforskjell på knappe 13 år var vi svært stolte av å få ham som vår klasseforstander: alltid ulastelig antrukket med blanke sko og windsorknute i slipset. Med sjarmerende smil og spontan latter ble han fort vårt store idol og forbilde.

Gjennom hans retorikk og gode formidlingsevner fikk vi den beste ballast fra grunnskolen. Han var bestemt – tidvis noe autoritær, men disiplin og gode manérer var hans varemerke. Dette gjenspeilet seg i skoletimene. Alle viste felles respekt for hverandre med ro og orden. Hans raslende nøkkelknippe ga et tidlig tegn på at grensen var nådd. Det lærte vi fort å forholde oss til.

På ukens siste skoledag og i siste time ble lærebøkene lagt til side. Da skulle skoleuken premieres med høytlesing i regi av Emil Didrichsen. Alexandre Dumas og De tre musketerer kunne ikke fått en bedre formidler. Sterke bånd ble også knyttet på sykkel til Huk og skiturer fra Voksenkollen til Sognsvann, noen ganger helt til Frogner plass.

Vi forsto etterhvert at han ønsket større utfordringer. Han hadde fått en stilling ved Oslo Handelsgymnasium, hvor han ble i drøyt 50 år. Som plaster på såret fikk vi en herlig klassetur til Engen Gård i Valdres. Sport, lek og nattfiske i Heggefjorden ble et varig minne for oss alle.

Vi har feiret flere jubileer sammen. På 60-årsjubileet holdt Emil Didrichsen en gnistrende tale hvor han poengterte at vi også hadde betydd mye for ham. Det som begynte som et vikariat ved siden av sine studier, skulle vise seg å bli seks år på Uranienborg folkeskole.

Vi er takknemlige for hans mangeårige vikariat.