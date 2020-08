Nekrologer: Harald Hille

Nekrolog

Nå nettopp

Av Einar Dahle

Harald Hille døde 7. august, 99 år gammel. Et høyt verdsatt medlem av Norske arkitekters landsforbund har lagt ned blyanten. Ingen i moderne tid har tegnet så mange kirker som han.

Som sønn av biskop Henrik Hille og Gina Sandberg hadde han sin oppvekst i sin farfar Arnoldus’ bispebolig på Hamar. Harald var motstandsmann og flyktet til Sverige. I fredsåret ble 24-åringen hentet av professor Tank på Østbanestasjonen med andre som hadde fått sin utdannelse ødelagt av krigen for å reise til Sveits. Hjemme fra ETH-Zürich jobbet han hos Dagfinn Morseth og Mads Wiel Gedde og P A M Mellbye før han fikk sitt eget kontor. Da hadde han og Elisabeth Kolstad giftet seg. De satte bo i de flotte tomannsboligene på Eiksmarka, som var tumleplass for barn og arkitekter. Med lurt blått blikk og smil om munnen spurte han når folk ønsket råd: «Kan jeg notere dette som et oppdrag?»

Tro og virke smeltet sammen med Oslo Indremisjon, nå Kirkens Bymisjon. Det var en trofast oppdragsgiver for en solid og sjarmerende arkitekt som tegnet hus nøyaktig og nøysomt.

Han var elegant, beskjeden og sporty. Han ga sine medarbeidere frie tøyler, vi beundret hans stil og væremåte. Han trygget arbeidsplasser. Sammen med Harald Melbye la han solid grunnlag for dagens Hille Melbye Arkitekter. Han fikk Betongtavlen for Snarøya kirke (med Odd Kjeld Østbye) og Millenniumsprisen for murarkitektur.

Han var funksjonsradikal og så gjerne at kirkerommet lå i kjelleren på boligblokken. Det ble heldigvis med tanken. Lambertseter kirke fikk det dagslyset menigheten, rommet og takkonstruksjonen fortjente. Grefsen terrassehus var progressivt og sosialt i privat regi. Det var også Kajalund: solide, trygge seniorboliger og sykehjem. Han skapte moderne arkitektur meislet ut i betong og tegl.

Elisabeth og familien kan i sorgen glede seg over en familiefar som har betydd mye for mange.

Lilleborg kirke er en av kirkene Harald Hille har vært arkitekt for. Rolf Øhman

Av Aage Müller-Nilssen

Harald Hille ble født 1. mars 1921 og døde 7. august i år, nær 100 år gammel. Han har satt sterke spor etter seg i sitt omfattende arbeid som arkitekt. I 1955 etablerte han sitt eget arkitektkontor. I 1985 inngikk han partnerskap med Harald Melbye, et kreativt samarbeid som nå heter Hille Melbye Arkitekter AS.

Harald la ned en meget betydelige innsats som kirkearkitekt og som sterkt engasjert fagmann og medarbeider i Kirkens Bymisjon. Som generalsekretær fra 1974 til 1998 hadde jeg gleden av å samarbeide nært med Harald. Han var også en nær samarbeidspartner som arkitekt i Stiftelsen Oslo Småkirkeforening og Stiftelsen Kirken Bygger i mange år, med et titall kirker i Oslo som resultat.

Det var kombinasjonen av stor og fornyende faglig kompetanse og sterkt personlig engasjement i kirkelig, diakonal og sosial virksomhet som gjorde Harald til en så verdifull samarbeidspartner. Som arkitekt formga han nesten alle nybygg og ombygninger i bymisjonens sterke utvikling fra siste del av 50-årene til 90-årene. Det startet med den store bygningen «Sosialbygget» i Maridalsveien 31b i 1958, visstnok med første bruk av såkalt glideforskaling i større betongbygg. Deretter fulgte mange oppdrag med helse- og sosialinstitusjoner.

Men det er først og fremst som kirkearkitekt Harald gjorde seg bemerket og vil bli husket. Både i Oslo bispedømme og utover i andre landsdeler står utrolig mange kirkebygg som monumenter over hans faglige innsats – med den helt avgjørende kombinasjon av faglig kreativitet og innlevelse i hva kirkens liv og arbeid handler om. De såkalte arbeidskirkene, med både det spesielle rom for gudstjenesten og andre rom for aktivitet, har han gitt avgjørende impulser til.

Det er i stor takknemlighet og med betydelig beundring vi minnes hans liv og virke.