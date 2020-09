Nekrologer: Ralf Sedlmayr

Nekrolog

Nå nettopp

Av Morten Garman, for venner og kolleger i GHG

Vår gode venn og kollega advokat Ralf Sedlmayr gikk bort 24. august, 62 år gammel. Ralf døde brått og uventet hjemme på Voksenlia.

Ralf var født og oppvokst i Hamburg. Etter flere år som advokat i Tyskland ble han engasjert i tyske handelskamres virksomhet internasjonalt. I en periode hadde han ledende stillinger ved Norsk-Tysk Handelskammer i Oslo og fikk norsk advokatbevilling i 1998. Ralf sluttet som administrerende direktør ved det tysk-slovakiske handelskammeret i Bratislava i 2006. Familien flyttet da til Norge, og Ralf tiltrådte som advokat i Gram, Hambro & Garman.

Faglig var Ralf, med både norsk og tysk advokatbevilling, i en unik posisjon til å være rådgiver for norske og utenlandske klienter. I tillegg til norske klienter hadde han oppdrag fra hele det tyskspråklige området. Som advokat ble han utvist stor og velfortjent tillit.

Ralf hadde i alle år bred kontakt med det tyskspråklige miljøet i Norge. Familien sto i sentrum for Ralfs interesser. I samtalene var de tre døtrenes ulike aktiviteter viktige temaer. Selv hans interesse for sportsfiske kom da i bakgrunnen.

I denne tunge tiden går våre tanker til Ellen og døtrene Christina, Alexandra og Victoria.

Av Sven Erik Svedman og Axel Berg, Norsk-tysk selskap

Med stor sorg har vi mottatt beskjeden om at Ralf Sedlmayr, mangeårig styreleder i Norsk-tysk selskap, brått er gått bort. Med sin enestående innsats for selskapet bidro han sterkt til bilateral forståelse og utveksling. Våre to land er forbundet gjennom et dypt og rikt vennskap.

Som styreleder lyktes det Ralf å skape utallige og høyst inspirerende arrangementer som bygget opp under det Norge og Tyskland har til felles og det som forbinder oss. Samtidig understreket arrangementene den store interessen nordmenn og tyskere har for hverandre. Både politikere, næringslivsaktører og kulturpersonligheter tok gjerne del i selskapets arrangementer på hans initiativ. For Ralf var det spesielt viktig å inkludere unge mennesker i selskapets aktiviteter, og han la ned en stor innsats også her. Vi har mange gode og personlige minner om hans store åpenhet, hans utpregede vennlighet og hans vinnende vesen.

Som tidligere ambassadører i Oslo og Berlin vet vi hvor mye de bilaterale forbindelsene avhenger av engasjerte mennesker. Ralf var ikke bare engasjert, dyktig og sjenerøs, han løftet det tysk-norske forholdet opp på en måte som spredte kunnskap og glede. Ralf var til inspirasjon for oss alle. Dette er vi ham dypt takknemlige for. Vår dypeste medfølelse går til Ralfs kone og barn. Vi vet at vi vil savne ham veldig.