7. juni mistet Norden en av sine fineste stemmer.

Edith Thallaug begynte sin karriere som skuespiller ved Studioteateret og Nationaltheatret. Per Aabel oppdaget hennes store sangtalent og sørget for at hun fikk stipend til å ta sangtimer. Hun glemte dette aldri og forble nært knyttet til ham hele livet.