Nekrolog: Grethe Ryen

Grethe Ryen er død, 70 år gammal. I over 40 år var ho ein del av ensemblet på Det Norske Teatret. Vi har mista ein god kollega og ven.

Grethe blei fødd i Oslo i 1949. Med to besteforeldre som var skodespelarar, var vegen til teateret kort. Ho jobba eitt år som lærar før ho søkte teaterhøgskulen – og kom inn. Grethe debuterte som skodespelar på Riksteatret i 1974, og allereie på den første turneen ho var på, møtte ho Nils Sletta. Dei to skulle halde i lag livet ut, som kjærastar og kollegaer. Eit langt forhold fekk Grethe også til Det Norske Teatret. Ho blei fast tilsett her i 1977, og jobba i lag med oss til ho gjekk av med pensjon hausten 2019.