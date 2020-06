«Velkommen til denne vakre, men vanskelige verden, lille frøken Tone Groven». Slik ble spedbarnet Tone hilst velkommen av maleren Henrik Sørensen i januar 1930.

Tone vokste opp med sang, musikk og diktning. Som barn stilte hun en gang spørsmålet: «Er vi rike?». Moren svarte: «Vi har mat på bordet og tak over hodet. Og far skaper vidunderlig musikk. Så ja, vi er rike.» Komponisten Eivind Groven var hennes far. Tone førte hjemmets verdier videre på sin måte.