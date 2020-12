Svein Rød

Nekrolog

Det var trist å høre at vår venn Svein Rød gikk bort 4. desember, 67 år gammel.

Svein var en av få som hadde lært å arbeide med håndverksfagene gjennom tradisjonen. Han vokste nærmest opp under høvelbenken til sin far.

Svein gjennomførte yrkesskolen på Garnes Indre Arna med fokus på trearbeid. Allerede som 19-åring arbeidet han to år som lærer i Øygarden utenfor Bergen. I 1976 var han ferdig med Statens lærerskole i forming med hovedvekt på trearbeid. Han arbeidet så som formingslærer, og senere drev han Formingssenteret a/s med salg av formingsmateriell og kurs for formingslærere i vestlandsregionen. I 1985 ble han ansatt ved Mysen videregående skole som faglærer i forming og estetiske fag.

Svein var en meget kunnskapsrik formidler og pedagog. Han kjempet for de estetiske fagene i skolen gjennom en lang karriere. Mange benyttet seg av hans kunnskap gjennom foredrag og kurs rundt i landet.

Han satt flere år i styret til Østfold fylkeshusflidslag, hvor han ble æresmedlem og representerte fylket i hovedstyret i Norges Husflidslag. Han bidro sterkt til kursene på Husflidslaget kurssenter på Holmen gård i Gjerstad kommune. Tredreiing sto hans hjerte nærmest, og barn og unge flokket seg rundt dreiebenken når han demonstrerte. Han bidro også sterkt til kurs innen karveskurd og sveiping.

For sitt arbeid for husfliden mottak han husflidslagets diplom med gullnål. Svein ble mye brukt som sensor. Han satt i styret i Møbelsnekkerskolen på Mysen. Hans kunnskap om skolesystemet medførte arbeid for Utdanningsdirektoratet helt frem til sist sommer.

Som person var Svein rolig og hadde en lun form for humor. Han var sjenerøs overfor alle som trengte kunnskap innen håndverksfagene.

Våre tanker går i disse dager til hans kjære kone Chadia og barna Iselin, Sarah og Arild.