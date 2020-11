Tor Erik Drangsholt

Av Bjørn Aksel Sund, Oslo Militære Samfund

Nekrolog

En stund til fikk han leve etter kreftdiagnosen, men 22. oktober var det over. Oberst Tor Erik Drangsholt, TED blant venner, døde altfor tidlig, ikke mer enn 67 år ble han. Så full av ideer og engasjement og med så mye ugjort. Nå må vi andre plukke opp de mange stafettpinnene som plutselig ble liggende igjen på bakken.

Han var Oslo Militære Samfunds intendant fra 1995 til 2002. Intendantens ansvarsområder spenner vidt. TED var høyt og lavt – hele tiden – og med klare meninger og like klare tilbakemeldinger der dette var på sin plass. Det var det ofte. Var ikke farvepaletten riktig når dørkarmer skulle friskes opp, fikk maleren absolutt vite dette. Dersom noen skulle komme i skade for å møte opp på et medlemsmøte en mandag aften noe «upropert» antrukket, vanket det et vennlig hvisk i øret – før et dertil egnet slips bestemt ble utlånt for resten av kvelden. Og var det ønskelig å få økt størrelse på reservefondet vårt etter ekstra mye vedlikehold på vårt svært vedlikeholdskrevende klubbhus, klarte han jammen å få til dette også. I 2014 ble han utnevnt til «Innbudt medlem».

TED var et renessansemenneske. En personlighet, en farveklatt og en humørspreder av de sjeldne. Han levde åpenbart etter den regel at «dersom det er mulig å presentere noe på en personlig, engasjert og humørfylt måte – så er det absolutt ingen grunn til å la være!» Men aldri gikk det på bekostning av en solid substans eller av en sterk, faglig etterrettelighet – tvert imot hjalp det ham som oftest til å få en hvilken som helst forsamling til å forstå at det han hadde på hjertet var viktig, riktig og relevant. Derfor fikk han også gjennomslag for så veldig mange saker og synspunkter gjennom hele sitt liv og sin karriere. Derfor fikk han så bemerkelsesverdig mye gjort.

Vi tenker på hans Anders, familien og hans mange venner.