Å møte henne i debatt var ingen spøk

Billedhogger Annasif var sterkt opptatt av å bedre kunstnernes kår.

Hun kunnskapsrik og konstant årvåken, skriver nekrologforfatterne om Annasif Døhlen. Foto: Privat

Nekrolog

Av Hilde Mæhlum, Olav Orud, Nina Sundbye og Marit Wiklund

Annasif Døhlen døde 5. januar 2021 på Majorstutunet i Oslo. Hun var født 1930 i Stavanger. Annasif utdannet seg til billedhogger under prof. Per Palle Storm, deretter i Paris under prof. Louis Leygue. Hun tilbrakte flere studie- og arbeidsår i Frankrike, Nederland, Hellas og Italia.