Nekrolog: Trine Kahrs

Det er med stor sorg vi mottok meldingen om at Trine Kahrs så raskt måtte gi opp kampen mot kreftsykdommen hun fikk i fjor høst. Trine Kahrs kom til Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon som ansatt i Oslo Fylkeshusflidslag i 2001. Hun deltok aktivt i organisasjonens arbeid, og ble en viktig ressurs for Studieforbundet, både lokalt i Oslo og nasjonalt.

Etter mange år i Oslo valgte Trine å flytte til Tuddal i Telemark. Hun fant sin plass i bygda på en svært positiv måte. Gjennom sin store interesse for, og kunnskap i husflid ble hun engasjert i det lokale foreningslivet. Det gikk ikke langt tid før hun fikk tillitsverv lokalt, i Telemark Husflidslag - der hun var leder til hun døde - og i Studieforbundet kultur og tradisjon i Telemark.

Trine var den fine kombinasjonen av organisasjons- og fagmenneske. Hun hadde stor kunnskap om teknikker og materialer, som hun velvillig delte med andre. Hun var særlig opptatt av at de yngste skulle få kjenne gleden av å skape med egne hender. Gjennom vervene sine la hun til rette for kursvirksomhet, og hun hadde også i en periode styreverv i Raulandsakademiet.

Trine deltok på fylkesledersamling i Norges Husflidslag så sent som oktober 2017. Hun deltok aktivt i debatten, og var særlig provosert over forslag til kutt i støtten til studieforbund. Vi vil savne Trines tydelige stemme på vegne av lokale ildsjeler, hennes engasjement for å formidle kunnskap, og hennes gode organisatoriske evner.

Våre tanker går til familien som har mistet sin mor, mormor og svigermor og sitt holdepunkt i Tuddal. Vi takker Trine for innsatsen for husflid og formidling av kulturarv, og lyser fred over hennes minne.

Kjærsti Gangsø, Studieforbundet kultur og tradisjon

Marit Jacobsen, Norges Husflidslag