Nekrolog: Irene Randen

Vår gode venninne og nabo Irene Randen døde fredag 4. august 2017 på Hospice Stabekk. Irene ble født 23. februar 1960. I 2000 flyttet hun til Høvik og i Nils Bergs vei. Hun ble med i bokklubben vår som består av nabodamer. Irene var et helt spesielt menneske med mange gode egenskaper. Hun var «hel ved» og alltid til å stole på. Hennes sønn Joakim ble fulgt opp med kjærlighet og klokskap. Hun var trener for hans fotball-lag gjennom mange år.

Irene var et friluftsmenneske og hadde også en bakgrunn som joggeleder for intensiv partiene til Friskis og Svettis. Hun var i sitt ess i skisporet eller på tur i marka. Irene var svært dedikert til sitt arbeid og fungerte som Førstelektor med ansvar for master-sykepleier studenter ved Lovisenberg Sykehus.

Hun likte en fest og sprudlet av godt humør og elsket å danse. Ikke tilfeldig var dansefilmen Grease tema for hennes 50-års dag. Irene var glad i mennesker og mennesker var glade i Irene. I bokklubben markerte hun seg som en svært belest person med stor innsikt i litteratur. Vi minnes henne fra alt fra hytteturer til storbyturer. På vår siste tur til Dubrovnik var hun midt mellom behandlinger og allerede preget av sykdom, men latteren var aldri langt borte, og hennes humoristisk sans var ikke svekket.

Vi svømte i grottene og gikk på bymuren. Det var også en tid for de store og dype samtaler. Hun, som var hardest rammet av oss, hadde overskudd til å lytte empatisk til våre litt mindre alvorlige problemer. Hun forsonet seg med sin sykdom og evnet å leve sine dager med omsorg for andre. Hennes varme smil og lystige kommentarer kjennetegnet henne til det siste. Det blir tomt i klubben etter Irene.

Våre tanker går til hennes nærmeste Pål, Joakim og Kristian, som betydde alt for henne. Et fantastisk menneske er gått bort.

Turid Blixt, Aase Høviskeland, Kristin Skattebøl, Rita Irgens, Heidi Rustad, Hilde Hellerud, Gro Molde, Anita Emanuelsen