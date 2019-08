Se og Hør-redaktør om Kjell Arne Totland: - Det var formålsløst å prøve å stoppe ham når han hadde noe på hjertet

7. august plinget nyhetsmeldingen inn om at Kjell Arne Totland var død, 74 år gammel. Så kom bølgen med store nettsaker om alt han betydde for familie og kolleger, om den kunnskapsrike, rause og gode mannen han alltid var.

Redaktører fra de største mediene hyllet ham som den uerstattelige eneren han var innenfor sitt felt. Og sannelig kom ikke også Slottet inn på kvelden med sine varmeste kondolanser på kongefamiliens vegne.

Kjell Arne hadde elsket hvert ord.

Han lot seg sjelden plage av god omtale, og trakk tilfreds inn oppmerksomhet om seg selv, alltid med kledelig eleganse. Med sitt karakteristiske, trillrunde ansikt under det hvite skjegget og håret der hvert strå var kjemmet bakover, fremsto han som en godlynt, mild bamse kledd i sort.

Dress, frakk, sko. Sort.

Belte, klokke, lommebok. Sort.

Han ble var tungt universitetsutdannet i Bergen, og ble senere lærer og foreleser samme sted i språk, pedagogikk, kunsthistorie. Den bagasjen var nyttig som pressemann. 22 kongelige brylluper dekket han som detaljorientert ekspert og lojal hoffreporter. Den rekorden er vrien å slå.

Han var en verbalkunstner, og få hadde samme form, temperatur og mengde. Han snakket flytende engelsk, tysk, fransk og spansk. Og litt italiensk, gjerne høyt og med åpen kontordør. Det var umulig å ikke la seg sjarmere.

Kjell Arne var en mester med ord, og for oss som fikk være hans nære kolleger var det formålsløst å prøve å stoppe ham når han hadde noe på hjertet. Kjell Arne tok ordet og beholdt det.

Og når han velvillig lot seg intervjue på TV, viste han til fulle hva han var god for. Kjell Arne var mannen uten punktum. En drøm for en reporter som skulle fylle sendetiden, og et mareritt for redigereren hvis jobb var å finne noe å ta bort.

Og det visste han inderlig godt, luringen. Det fosset ut av ham, og en sammenhengende bisetning om dronning Sonjas halssmykke med en hjerteformet akvamarin på en kjede av rundslipte ametyster, kunne vare et kvarter. I klipperommet var det knapt mulig å fjerne et ord. «Det er meningen», anførte Kjell Arne. «For alt jeg sa, er spennende, om jeg får si det selv».

Han var monarkiets høye beskytter. Det ga ingen mening å prøve å utfordre ham på kunnskap. Ingen norsk journalist forsøkte noen gang å bli hans konkurrent. Han hadde medfødt klisterhjerne, og en hovmesters falkeblikk. Som en rojalistenes Sherlock Holmes la han sammen de små brikkene han fant, og knakk kodene. Han oppdaget og avslørte nyheter, små som store, fra det kongelige liv i både inn- og utland.

SCANPIX

Han ble i Se og Hør i 20 år, alltid som frilanser. Han ville ha friheten til å komme og gå som han ville, men han gikk uansett sist hjem. Der satt han på et stort kontor, innredet med friske blomster og små, innrammede bilder av seg selv med kongelige. Han finstuderte bilder med forstørrelsesglass, og slik ble aldri noen kongelig nyhet for liten.

Som dagen da han rødmende av oppstemthet løp inn på desken: «Har dere hørt det? Har dere hørt det?!» ropte han med sine bergenske r-er. «Marie Chantal er gravid!».

«Hvem er Marie Chantal?», spurte redaktøren intetanende. For Kjell Arne var det uforståelig at ikke alle visste at Marie var gift med den greske kronprins Pavlos, og at dette jo måtte være en av årets store nyheter.

Ble man godt kjent med Kjell Arne, fant man en trofast og ærlig venn. Han var tydelig og høylytt. Med treffsikker observasjon kunne han legge merke til at du hadde gått opp to kilo i juleferien, og gjerne understreke det i åpent landskap. Like direkte og oppriktige venner har man ikke så mange av.

De aller mest heldige i Kjell Arnes innerste krets, var likevel de to nevøene Kjell-Richard og Harald Joachim, søsterens sønner. Han snakket om dem nesten daglig. I sorgen kan de glede seg over at de, sammen med sine barn, fikk være hans viktigste.

Jeg setter punktum her, men skal minnes Kjell Arne til evig tid. Så får jeg heller leve med dette: Hvis han sitter et sted og leser denne teksten, vil han holde mot meg at hyllesten av ham ble altfor kort.

Hvil i fred, fine venn.