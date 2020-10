Nekrologer: Eivind Halbo

Nekrolog

Av Knut Christian Myhre og Lars Edvardsen Flateby, på vegne av Nordstrandsgjengen

Vår kjære venn Eivind døde av kreft 10. oktober, bare 49 år gammel.

Vi traff ham allerede på barneskolen da familien flyttet til Nordstrand. Hans store smil og rungende latter fulgte oss gjennom skoleløpet, der Eivind alltid spredte varme og glede.

Vi lærte ham å kjenne som oppfinnsom og omtenksom. Han var en fullendt entertainer. Han elsket å opptre, og hans imitasjon av Morten Harket på Nordseter bar bud om senere revyarbeid på andre skoler. Men istedenfor underholdningen valgte han økonomistudier og næringslivet. Også der vant han venner hvor enn han gikk. Ingen var urørt av å møte Eivind.

Eivind var også en entertainer som elsket å ha gjester. Han arrangerte kreative bursdagsfester på hytta og julebord hjemme. De første årene var maten sjelden klar før midnatt, men etter hvert gikk julemiddagene på skinner. Hemmeligheten var et eget regneark med formler for ingredienser og tider og Eivinds evne til å få folk til å bidra med den største glede.

Vi har hatt utallige turer på sjøen og i skog og fjell. Eivind var en habil speider, men det var alltid spennende å se hva han hadde i sekken. Uansett hva som var pakket eller glemt, hadde han alltid sitt utrolige humør og sin omsorg for andre.

Eivind var en samlende kraft som brakte venner fra skole og studier sammen med kolleger og de han spilte kort eller sang i kor med. Han var så mye forskjellig for så mange, men så umiskjennelig seg selv på samme tid. Å kjenne Eivind var å føle at man besatt noe unikt, som man samtidig delte med andre. Det var ikke rart at så mange ville hjelpe da han ble syk.

Vår vakre venn har gått bort så altfor tidlig. Våre varmeste tanker går til kona Marianne og datteren Johanne, som han elsket høyest av alt. Minnene bærer vi i hjertet med dyp takknemlighet.

Av Kjetil Kooyman, Sangselskabet Guldbergs Akademiske kor

10. oktober gikk Eivind Aaen Halbo bort, bare 49 år gammel. Hans varme, strålende smil kan ikke lenger smitte over på oss og gjøre dagen vår litt bedre. For slik var det med Eivind.

I Sangselskabet Guldbergs Akademiske Kor, der Eivind sang 1. bass, feires fødselsdager ved at bursdagsbarnet løftes opp i været på en stol og besynges med Bellmans «Fredmanns Epistel nr. 27»:

Gubben är gammal, urverket dras,

Visaren visar, timman ilar.

Döden sitt timglas har stält vid mit glas.

Sangen, fra en tid der døden kanskje sto oss mennesker nærmere enn den gjør i våre dager, vekker munterhet, enten bursdagsbarnet er 26 eller 62. Høyt der oppe på den vaklende stolen lyser korets ansikter mot deg med en beskjed det ikke er mulig å feiltolke: Du er vår venn, vår bror, og vi setter deg svært høyt.

Eivind fikk altfor få slike feiringer. Men inntrykket han gjorde på oss venner og sangerbrødre, blir ikke mindre av det. Vi bærer med oss gleden og æren over å ha fått synge i bryllupet hans 31. august i fjor. Solen skinte, brudeparet strålte om kapp med den, det runget fra koret mellom veggene i atriet der ved Frognerparken. Stemningen var generelt svært høy. Den ruvende skyggen av en alvorlig diagnose dannet klangbunn for sangen vår til Eivind, men han smilte mot oss likevel. Og smilet var ekte.

For det var ingen forstillelse med Eivind. Ingen påtatthet eller baktanker. Derfor vet vi med sikkerhet at han var lykkelig der, i solen og i sangen, og det lykkelige øyeblikket bærer vi guldbergere med oss til minne om Eivind. Vår bror.

Siden 1924 har Guldbergs medlemmer ved sin død fått navnet sitt inngravert på en stor sølvbolle, i korets eie. Der vil Eivind Aaen Halbo stå skrevet til evig tid, blant menn som er høyere i alder, men ikke i aktelse.