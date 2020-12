Paul Foote

Nekrolog

Paul Charles Tarroruk Foote ble født 10. april 1963 og gikk bort 18. november 2020. Han etterlater seg sin kone Camilla og barna Johanna, Simon og Jorunn.

Etter ungdomsskolen tok Paul tømmerfag og så handelsskole. Paul valgte senere å ta gymnas og utdannet seg til sosionom ved Oslo Met.

Paul har alltid brent for sosialt arbeid og var ansatt som miljøarbeider på Fossum verksteder, en arbeidstreningsbedrift. I mange år var han miljøterapeut ved Veksthuset, en rusinstitusjon.

I 2001 begynte Paul som flyktningkonsulent ved Bygdøy-Frogner sosialsenter. Etter ett år som flyktningkonsulent begynte han å arbeide med sosialhjelpsmottagere på Uranienborg sosialsenter, en stilling han hadde i mange år. Han jobbet spesielt med ungdom.

I 2007 ble han med over da Nav Frogner ble etablert. I 2016 var det tid for en endring, og Paul gikk over til sektorteam Oslo vest. Der arbeidet han igjen tett med brukere som hadde psykisk sykdom eller rusutfordringer. Han arbeidet der til teamet ble lagt ned, og den siste perioden arbeidet han som booppfølger i Nav Frogner.

De siste årene av sin karriere var Paul alvorlig syk. Men så snart han klarte det, kom han tilbake og sto på inntil helsen gjorde det helt umulig å stå i jobb.

Paul var en engasjert sosialarbeider som hadde mye omsorg for brukerne. Han strakte seg langt for å kunne gi det lille ekstra av støtte, om det var penger eller den lille samtalen og omsorgen.

På fritiden var familien det viktige for Paul. Han var engasjert i barna sine, drev idrett sammen med dem og fulgte dem tett opp i skole og fritid. De tilbrakte mange somre på en familieeiendom i USA.

Paul skulle vært med oss i mange flere år. Han vil bli savnet av brukere og kollegene i Nav-kontoret.