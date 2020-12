Erik Engerud

Nekrolog

Arkitekt MNAL Erik Engerud, født 22. desember 1942, gikk bort 21. november, nesten 78 år gammel. Han sovnet inn med sine kjære rundt seg.

Erik tok diplom på Arkitektavdelingen på Norges Tekniske Høgskole i 1966.

Som arkitekt har han deltatt og vært en vesentlig bidragsyter, i mange av Norsk arkitekturs viktigste byggeprosjekter. Han var blant annet en viktig medarbeider i organisasjonen som bygget Oslo Lufthavn Gardermoen.

Erik var jurysekretær for Nytt Operahus i Oslo og senere medlem i utsmykningsutvalget for Operahuset. I juryen satt også Anna Maria Indrio, partner i C.F. Møller. Hun så Eriks talent og kapasitet til å gjennomføre og lede store prosjekter, og hun fikk med seg Erik til C.F. Møllers Oslo-kontor. Selskapet hadde etablert seg i Oslo ved å vinne oppgavene Nye Bislet stadion og Akershus Universitets sykehus, Nye Ahus. Erik ledet kontoret til mange flere viktige oppgaver i tiden som kom, blant andre Universitetet i Oslo (Domus Media) og Ålesund Barneavdeling. Et av de siste viktige oppgavene Erik gjorde, som vi stadig arbeider på, var å kvalifisere og vinne konkurransen om Opera- og Kulturhus i Kristiansund.

Erik satte tydelige spor etter seg i de byggverk han arbeidet med. Men viktigst satte han spor i mennesker, samarbeidspartnere og kolleger i hele Norden med sitt vennlige og tydelige vesen. Arkitektur er et lagspill. En forvaltning av en levende tradisjon for våre omgivelser som stadig er i endring og utvikling. Erik var en lagspiller og lagleder. Vi er mange som er takknemlige for alt han har bidratt med i vår arkitektur. Og vi er mange som ønsker å videreføre og forvalte den tradisjonen han var en del av.

Våre tanker går til hans kone Inger, barn og barnebarn.