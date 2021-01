Dimitri Koutsomytis

Nekrolog

8 minutter siden

=Oslos fotograf er borte. Dimitri Koutsomytis fikk korona. Han døde 30. november, 58 år gammel.

Livet er tilfeldig. Hjembyen Kastoria i Hellas er et senter for pelsmakere, og Dimitri var ekspert i faget. En importør i Sandnes headhuntet ham til Norge i 1996. Grekeren meldte seg inn i den lokale kameraklubben, sendte bilder til bladet Fotografi og ble Årets fotograf.

I 2004 kom han til Oslo, for å jobbe frivillig i =Oslo. Bildene hans ble det nye magasinets varemerke. Med forsikringen «I’ll make you a star» ignorerte han pressens til da krampaktige anonymisering. Nå så gatas folk stolt inn i kamera, under fullt navn. Dimitri var på like god talefot med rusavhengige som med kjendiser og kongelige. Da han fulgte selger Christer på besøk til kong Harald i 2010, førte reportasjen om de to til rekordsalg av =Oslos julebok.

Oslo og Norge var alltid eksotisk for Dimitri. Blikket for detaljer og situasjoner gjorde at Fagpressen fire ganger kåret bildene hans til årets beste. Reportasjene om fattige, om Europas romfolk og båtflyktninger var sterke. Ingen jobb var likegyldig. Portrettene gnistret. Bylinen «Dimitri» var overflødig. Alle så hvem fotografen var.

Jeg hadde gleden av å være redaktøren hans i fem år. Så ofte han kunne, fortalte han oss hvilke stivbeinte regelryttere vi nordmenn i grunnen var. I mange intervjuer var det Dimitri som skapte stemningen. Han stilte de beste spørsmålene. Kombinasjonen av pågåenhet og vennlighet ga slående resultater.

Men Dimitri slet med helsa. Han måtte slutte i =Oslo i fjor. I det siste leveåret ble en drøm likevel oppfylt: Han kjøpte en gammel bobil. Den ga ham fine fotoreiser.

For Anita og barna Adam og Dinah var han deres beste venn og snille «Papa».

Takk for alle øyeblikkene. Det skulle ha blitt så mange flere.