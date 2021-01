Hun kom syklende i all slags vær og føre til møtene i Venneforeningen

Sprek som hun også var, hadde hun ofte hatt en tennismatch i forveien.

Kirsten stilte alltid opp der det trengtes, skriver nekrologforfatterne. Foto: Privat

Anita Asdahl Hoff, Simon Kok, Brita Marie Lund, Turid Malm og Brit Wenche Moestue

Det er med stor sorg at vi 5. januar fikk meldingen om at Kirsten A. Hauge (født 1945) er gått bort etter en kort kamp mot kreften. Kirsten var et aktivum for Godthaabs Venneforening.