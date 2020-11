Bjørn Mølster

Av Nina Tjomsland

Nekrolog

Nå nettopp

Bjørn Mølster døde 22. oktober, 82 år gammel.

Hans røtter lå i forfedrenes gård, som ble til Mølstertunet, men han vokste opp på Voss. Bestefaren hadde flyttet dit og var med på å reise folkehøgskolen der. Miljøet var preget av grundtvigianismen, avholds- og målsak, og idealer og krav sto sterkt. Bjørn skulle være best i alt – og han var så talentrik og iherdig at det falt ham naturlig. Selv de to krigsårene da faren satt i tysk fangenskap, hadde han en rik og trygg barndom i storfamilien. Spilletimer med en organist hjalp ham å utvikle en livslang og allsidig lidenskap for musikk.

Faren ville at gutten skulle bli arkitekt, og Bjørn gikk snekkerlinjen for å samle poeng. Men da han tok artium til preseteris, mente tidens kultur at valget sto mellom medisin, farmakologi og tannlege.

På tannlegehøyskolen i Oslo traff han Bergljot fra Helleland. Etter eksamen kom han til Vatneleiren i plikttjeneste – og dermed fikk Stavanger to unge og iherdige tannleger som kjøpte praksis i sentrum og opparbeidet en stor kundekrets fra hele Ryfylke. Bjørn var dyktig, jevn i humøret, alltid folkelig og elsket å prate med hyggelige mennesker.

Ekteparet var friluftsfolk, og fikk også stor glede av å spille tennis. Etter hvert reiste de langveis til de store musikkmetropolene; høydepunktet for Bjørn var å høre Mahler-symfoniene i Berlin. Da musikklivet i Stavanger tok av tidlig i 1990-årene, med SSO og kammermusikkfestivalen i spissen, var ekteparet trofaste støttespillere.

At sønnen Morten døde da han bare var 50 år gammel, virket trolig ødeleggende på Bjørn. Han utviklet Alzheimers, men bodde hjemme til det siste med god musikk. Han fikk en fredelig død, med Bergljot ved sin side.

Bjørn etterlater Bergljot, sønnen Jon, to svigerdøtre, fire barnebarn og to bonus-barnebarn.