Nekrolog: Lars Spildo

En kjær venn og tidligere kollega gikk bort så altfor tidlig. Han døde 3. juni, 63 år gammel. Lars var en levemann med hjertet på rett sted. Etter et langt arbeidsliv så han frem til en pensjonisttilværelse med sin kjære familie.

Lars var i ung alder en rabagast. Han ble tidlig sendt på sjøen for å bli temmet. Heldigvis ble han aldri helt tam. Han har i alle år vært et friskt pust i en tidvis konservativ bransje. Etter at han mønstret av, begynte han en lang lederkarriere innfor verft, utrustning, redningstjenesten og rederier. Hans erfaring og evne til å se forbedringspotensialer gjorde ham ettertraktet. Han knyttet sterke bånd til japanske eiere da disse kom inn på eiersiden i nordiske rederier. For dem var han en «straight shooter», et hederstegn.