Vår kjære kollega Liv Veiteberg Braaten gikk bort mandag 25. mai etter akutt sykdom, 65 år gammel. Hun har etterlatt et stort tomrom, både menneskelig og faglig.

Liv begynte i Regnskap Norge i mai 2005. Med sin tunge kompetanse og erfaring som statsautorisert revisor ble hun et verdifullt tilskudd til vår fagavdeling. De første årene jobbet Liv med faginformasjon og fagsupport innenfor regnskaps- og skatteområdet. Senere tok hun i tillegg over ansvaret for foreningens kvalitetskontroll, som hun ledet med stor dyktighet i over et tiår.