Nekrolog: Børre Ivar Lie

Av Reidar Chr. Hyldetoft senior

En Tangen-patriot, lokalhistoriker og journalist i særklasse har lagt ned pennen. Børre Ivar døde uventet 26. juli. Han fylte 70 år 27. januar og avsluttet nylig et 50 år langt arbeidsforhold til Drammens Tidende. Børre Ivar var DTs lokalhistoriske alibi.

Hans Skiold-hjerte banket hele livet. Han var leder for klubben i 16 år. Vår felles interesse for skiflyvning førte til at han tidlig loset meg inn i Club 253 Skiflyvning Vikersund. Han sa: « Det er et fantastisk usnobbete og inkluderende miljø der. I Vikersund-gjengen kan du værra deg sjæl, men du må ikke være dugnadssky!» Siden ble det minnerike turer til Planica og Oberstdorf. I dette miljøet var Børre Ivar i sitt ess.

Med sin slepne penn har han skrevet utallige artikler om Drammens nyere historie, særlig 50- og 60-årene. En svunnen tidsepoke riktignok, men breddfull av minner for vår generasjon og nyttig lærdom for den oppvoksende slekt. Det er miljøer som er borte for alltid eller har gjennomgått en radikal endring.

Børre Ivars selvironi kom klart til uttrykk da han skrev om sitt eget fall på hoppkanten og sisteplass i bryggearbeidernes sagnomsuste gutterenn i Dyranbakken. Siden har han stått fjellstøtt i det meste han har foretatt seg.

For noen år siden skildret han oppveksten på Tangenkaia. Alt skjedde der. Den travle kaia i sjøfartsbyen Drammen var vårt vindu mot verden. Stedet var et eldorado for den oppvoksende gutteslekt. Og når hans artikler er lest, ofte to ganger i pur begeistring, lener man seg godt tilbake i godstolen og lar tankene løpe. Og så kommer det: «Ja, akkurat sånn var det, Børre Ivar!».

På vegne av alle nostalgikere på Tangen og byen for øvrig: Takkskarruha for din fine penn, Børre Ivar. Eller «Nu hvil dig, Borger! Det er fortjent.» som Henrik Wergeland sa.