Tor Gilje

Nekrolog

Nå nettopp

«Comfort ye my people». Disse ordene lengter vi etter å høre i kirkene nå, de første som synges i Händels The Messiah, av tenorsolisten. For meg er de uløselig forbundet med Tor Giljes lyse, blide stemme og foredrag sprunget ut av sterk indre overbevisning.

Nå er han død i hjembyen Stavanger, der han var født den 21. oktober 1939, og der han tilbrakte et aktivt otium med å undervise elever og kor. Han ble utdannet ved Statens nystiftede operaskole, og debuterte i 1966 ved Operaen. Her var han ansatt til 1992, som Grev Almaviva i Barberen i Sevilla. Med typisk selvironi pleide han si at kroppen var stor, men stemmen liten. Men stemmen bar, og den kledde de lyriske partiene fra Mozart til Rossini og Donizetti: Don Ottavio i Don Giovanni, Ferrando i Così fan tutte, Prins Ramiro i La Cenerentola og Nemorino i Elskovsdrikken, roller hvor også hans frapperende koloraturteknikk kom til utfoldelse. Hans store sjarm og sceniske begavelse førte til at han etter hvert kom over i karakterfaget, hvor han skapte en lang rekke uforglemmelige roller. Særlig to skiller seg ut: Arv i Carl Nielsens Maskarade, og, helt lysende, Den Enfoldige i Boris Godunov.

Det ble også mange operetteroller, vi minnes spesielt den elskelige eldre baron «Feri» i Csardasfyrstinnen. Med sin kristne bakgrunn strålte han i kirkemusikk, og sin fine lyriske tenor beholdt han gjennom hele karrieren.

Mange kunstnere blir beundret, færre blir elsket, men Tor tilhørte den siste kategorien. Han var vennlig og gledet seg over andres fremgang, spredde glede, humør og latter. Og et oppkomme av til dels svært frodige vitser han fortalte med en prestemine som reddet dem fra enhver plumphet.

Våre tanker går til hans storartede Kjersti og barna Eirik og Frida.