Nekrolog: Dan Olweus

Av Kyrre Breivik og Bente Wold

Nekrolog

9 minutter siden

Dan Olweus døde brått 20. september i sitt hjem i Bærum, 89 år gammel. Han er allment anerkjent som mobbeforskningens grunnlegger. Han var verdensledende ekspert på området.

På 1970-tallet i Sverige gjennomførte Dan verdens første vitenskapelige undersøkelse av mobbing. Dette ble etterfulgt i Bergen av den første systematiske evalueringsstudien av et antimobbetiltak. Tiltaket, som var forløperen for det ble Olweusprogrammet mot mobbing, viste seg både i denne og senere studier å ha meget positive effekter. Programmet har blitt innført i flere land.

Hans definisjon av mobbing som gjentatt negativ atferd fra ett eller flere individ rettet mot et individ som har vanskelig for å forsvare seg, har hatt enorm innflytelse. Hans bok som utkom i 1992, er oversatt til 25 språk. Han var tilknyttet Universitetet i Bergen i nærmere 50 år, de siste årene som professor emeritus. Han var også tilknyttet Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.

Dan var en sosial person. Han hadde stor glede av å bli kjent med nye mennesker, danse og fortelle spennende historier fra et svært innholdsrikt liv. Han var også en dyktig jazzpianist. Han spilte mer enn gjerne for kollegene i lystige lag. I 2005 utkom Dan Olweus and friends play jazz standards. CD-en ble belønnet med terningkast 5 i Bergens Tidende.

Dan var lidenskapelig opptatt av å stoppe mobbing og hjelpe barn som ble utsatt for slike systematiske overgrep. Han var en ekstremt dedikert og uredd forsker som satte svært høye kvalitetskrav til seg selv og andre. Som hans kolleger har vi hatt stor glede og nytte av hans fagkunnskap og pågangsmot. Vi er blitt inspirert av hans høye faglige standard. Dan holdt seg imponerende ung til sinns og jobbet for fullt helt til det siste.