Nekrolog: Kirsten Sandborg

Av Arild Furuseth, Solrun Williksen, Anne Bjørneby og Mette Sveram.

7 minutter siden

Kirsten Sandborg døde 20. august, 83 år gammel.

Hun vokste opp på Røa med to eldre brødre. Faren døde da hun var ti år gammel, og hun og moren flyttet til Godthaab, der hennes mormor var bestyrerinne. Kirsten utdannet seg til fysioterapeut mens hun bodde på Katarinahjemmet. Like før hun var ferdigutdannet, døde moren. Hennes mot, viljestyrke og åpne sinn hjalp henne i denne tiden. Brødrene inviterte henne til Kenya og Hongkong.

Kirsten var en av de første ansatte da Rolf Sunnaas kjøpte et aldershjem på Nesodden. Det ble et hjem for poliopasienter og institusjon for rehabilitering av pasienter med store skader. Det var et godt faglig og sosialt miljø som Kirsten trivdes i. Kirsten giftet seg og fikk to barn. I 1972 ble fysio-instituttet Lille Sunnaas stiftet i Oslo, og Kirsten ble leder. Senere underviste hun noen år på fysioterapiskolen.

Hun var en dyktig fysioterapeut og praktiserte i 25 år før hun oppdaget sosialantropologien. Det ble hovedfag, doktorgrad og flere publikasjoner. Prosjektene førte henne til Afrika og Malaysia. Reisene kunne være ensomme og farlige, men passet Kirsten godt. Arbeidet bidro til å øke erfaring og kunnskap om kropp, både i fysioterapi og sosialantropologi.

På oppdrag fra ledelsen av Godthaab skrev hun boken «På helsa løs». Musikk, kultur og natur spilte en svært viktig rolle i hennes liv, og det ble mange reiser, konserter og turer. Viljen til egenutvikling var stor. Hun var evig søkende. Hun var selvstendig, sterk og uredd.

De siste årene slet Kirsten med fysiske plager. De nærmeste gledet henne med hjelp og hyggelige stunder ved peisen. Vi minnes Kirsten som en dedikert og omtenksom kvinne. Hun vil bli dypt savnet.