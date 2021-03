Han tok imot gjester som FNs generalsekretær, statsråder og sentrale EU-politikere

For sin innsats ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Foto: Privat

Nekrolog

Av Knut M. Ore og Ole Øiseth, tidligere styreleder og tidligere direktør ved Kings Bay AS

Vi har fått den triste beskjeden at Oddvar Midtkandal er gått bort, 22. februar i år. Han ble 73 år. Vi fikk et nært, godt forhold til ham som direktør for selskapet Kings Bay AS i Ny-Ålesund på Svalbard.